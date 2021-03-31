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Провести независимый анализ ситуации в АПК требуют депутаты

Автор:  
Серик Сабеков
31 Марта 2021, 12:42
Провести независимый анализ ситуации в АПК требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По оценкам экспертов, казахстанцы тратят половину своих доходов на еду. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос от фракции Народной партии Казахстана в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш рынок обеспечивается импортной продукцией до 80 %. Ее приобретают за валюту, таким образом работая на развитие агросектора других стран.Не смотря на выделение значительных средств на развитие аграрного сектора, к примеру, средняя урожайность пшеницы не выше 12 центнеров с гектара, хотя в подобных по климату России и Канаде эти показатели выше в 2-3 раза. Удивило и озадачило то, что Литва возможно скоро обгонит Казахстан как производитель и экспортер пшеницы: Казахстан на 10 месте в мире, а Литва на 12», - сказала Ирина Смирнова.

Вместе с тем она указала причину такого положения дел.

«Оказывается, не только финансирование важно, но и технологическая дисциплина процессов! А для этого необходимы – развитие науки и грамотные специалисты. У нас же в аграрной отрасли - технологическое отставание и кадровый дефицит. Героические, дорогие решения Минсельхоза в этом вопросе прорывных итогов не имеют. Вместе с тем, специалисты, проводящие настоящие исследования, изыскания, добившиеся успехов благодаря собственному энтузиазму и альтруизму, финансирования государства, поддержки от Минсельхоза часто не получают», - отмечает Ирина Смирнова.

По словам депутата, в Западно-Казахстанской области энтузиастами, признанными в научном мире специалистами Кайратом Каримовым и его супругой Розой Умурзаковой заложен ценнейший коллекционный сад-питомник, где собран не имеющий аналогов на постсоветском пространстве генофонд плодовых культур. Это 200 сортов и 80 видов вегетативно размножаемых клонов подвоев яблони, 170 сортов и гибридных форм винограда.

Учеными ведется масштабная производственная и научная работа, сопоставимая с деятельностью научно-исследовательского института. Результаты этих работ имеют решающее значение для развития промышленного и интенсивного садоводства, и, что важно, не только в Западном Казахстане.

«Кстати, данный регион имеет богатую историю рентабельного садоводства. Яблоки в прошлом столетии экспортировались в Европу, занимали призовые места на всемирных выставках. Известно, что комплексное выращивание сортов и подвоев яблони крайне кропотливо и долговременно. Ученые уже проделали значительную работу. На данный момент проходят испытания на стадии сада-питомника. Теперь требуется закладка промышленного сада, на что средств не осталось, ведь все изыскания они вели за свой счет. В связи с этим ученые стремились получить грант на коммерциализацию проекта, но не были поддержаны. О ценности питомника писали коллеги – ведущие ученые-садоводы России, отмечая, что питомника такого уровня нет и в их стране. Однако, точку зрения научного сообщества не поддерживает Минсельхоз, дежурно отписываясь от предложения обратить внимание на столь значительное научное достояние, без которого восстановление и дальнейшее развитие садоводства невозможно», - подчеркнула Ирина Смирнова.

Вместе с тем, как отметила мажилисмен, Минсельхоз направляет деньги налогоплательщиков, например, на покупку зарубежных дорогостоящих саженцев, приглашение иностранных специалистов, опять, развивая науку, но только не свою!

«А теперь вдумайтесь в эти цифры, говорят аграрии. Ежегодно из бюджета на поддержку субъектов АПК выделяются средства налогоплательщиков в размере 350 млрд тенге. Обратно в казну возвращается в виде налогов 66 млрд тенге. А отрицательный баланс в виде импортной сельхозпродукции доходит еще до 1 млрд долларов США. Получается, что сельское хозяйство с его огромными ресурсами находится на иждивении государства», - аргументировала Ирина Смирнова.

Депутат считает, что необходимо провести честный, независимый анализ ситуации в АПК, внедрять научный подход, поддержку эффективных технологий и методик, формирование качественного аграрного образования, как на уровне колледжей, так и высшего, а также поддержку наших казахстанских ученых, демонстрирующих успехи в аграрной области.

«Народная партия предлагает рассмотреть вопрос о функционировании плодового питомника и сада не только как частный случай, а как задачу по поиску возможностей для развития сельского хозяйства, реальных приоритетов в агросфере страны!», - заключила Ирина Смирнова.


Мажилис   Минсельхоз   Политические партии   Сельское хозяйство  
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