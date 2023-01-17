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Провести космомониторинг наличия свободных и нецелевых земель поручил Премьер-Министр РК

17 Января 2023, 11:48
Провести космомониторинг наличия свободных и нецелевых земель поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз должен обеспечить своевременный запуск карты мониторинга распределения возвращенных земель. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития с помощью космического мониторинга провести оценку наличия свободных и нецелевых земель. Для этого необходимо усилить работу по внедрению платформы мониторинга рационального использования земель JerInSpectr, - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также поручил акимам регионов усилить контроль за процессами землепользования и обеспечить своевременное выполнение плана по возврату земель по областям и районам.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что за прошедший год государству возвращено 5,2 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель.


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