Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Провести детальные проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты
4 Мая 2022 14:59

Провести детальные проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициировать детальные и открытые обществу проверки строительства ковидных госпиталей призывают депутаты фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По некоторым данным, в строительстве отдельных ковидных госпиталей со стороны BI Group использовались стройматериалы из разобранных зданий в регионах. А именно, разобрали общежитие, предназначенное для работников ТШО, в поселке Опорный Атырауской области, который находится приблизительно в 300 км от города Атырау. Данные стройматериалы отправили в Алматы для сооружения модульной ковидной больницы стоимостью в 5,5 млрд тенге госбюджетных средств», - сказал мажилисмен Жамбыл Ахметбеков, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Палаты.

Было отмечено, что по качеству и затратам на возведение двух модульных больниц в Шымкенте и Алматы были заведены дела антикоррупционной службой, в алматинском госпитале ущерб государству был подтвержден аудиторской проверкой. Результаты расследования еще не оглашены.

В связи с этим депутаты считают необходимым: инициировать детальные и открытые обществу проверки ковидных госпиталей, построенных BI Group в регионах в 2020-2021 годах, на предмет предоставления медицинских услуг в рамках госзаказа, качества и обоснованности сметной стоимости их строительства с привлечением экспертов из комитета строительства и ЖКХ МИИР, а также КазНИИСА; организовать проверку с участием Комитета внутреннего государственного аудита Минфина и ревизионных комиссий при маслихатах областей по всей стране для определения обоснованности и проведения сравнительного анализа строительных смет, заложенных в рамках закупок услуг по строительству ковидных госпиталей от BI из одного источника; скоординировать вышеназванные действия с Агентством РК по противодействию коррупции, ведущим расследование по вопросу возможного причинения ущерба государству в результате постройки ряда ковидных госпиталей в регионах со стороны BI Group для получения объективной оценки обоснованности их смет и затрат при участии Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Счетного комитета.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Пересмотреть план по проведению Года детей призвали депутаты
Акиматы заключали договоры о ГЧП без конкурса - депутат
Мажилисмены возмущены большим количеством отчетов и приказов Минздрава
Мажилис одобрил поправки в закон касательно бюллетеней для референдума
Повысить ответственность администраторов при цифровизации госуслуг предлагает депутат
Электронные документы планируют юридически уравнять с бумажными в Казахстане
Пневмонией с признаками коронавируса за сутки заболели три человека в Казахстане
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Цены на овощи снизятся в Алматы
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
Архив