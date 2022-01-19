Провести анализ предпосылок компактного проживания этнических групп в Казахстане предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение аналитического обзора предпосылок компактного проживания этнических групп в Казахстане предлагают депутаты Мажилиса, избранные Ассамблеей народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства на расширенном заседании Ассамблеи народа Казахстана подчеркнул: «Мировой опыт показывает, что этнический фактор, межнациональные отношения до сих пор являются детонатором разного рода конфликтов, особенно в кризисные периоды. Их деструктивный потенциал заметно усиливается в современную эпоху информационных и гибридных войн, участившихся популистских заявлений, спекуляций и даже откровенных провокаций». На самом деле, за этнополитику должны отвечать не только уполномоченные органы. Государство и общество для успешного выполнения стоящих перед ними задач должны работать сообща», - отметил депутат Ильяс Буларов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что Правительство, в том числе Министерство информации и общественного развития, реализует комплекс мероприятий по дальнейшему укреплению межэтнического согласия и единства.

«На сегодняшний день приняты системные меры, направленные на сохранение единства народа, недопущение и упреждение злонамеренных деяний, разрушающих мир и согласие. Министерством проводятся аналитические исследования в сфере межэтнических отношений, государственные органы обеспечиваются методическими пособиями, установлена и поддерживается связь с регионами. В 2021 году проведено 5 объемных социальных исследований в стране, которые охватывают анализ ситуации в межэтнической сфере, состояния взаимоотношений среди этнических групп, социального положения кандасов. Данная информация используется в необходимых целях соответствующими структурами. В связи с последними событиями в стране полагаем необходимым уделять особое внимание развитию межэтнических отношений в обществе, в особенности вопросам социальных исследований. В частности, считаем, что в 2022 году необходимо предусмотреть исследования в разрезе этнических групп регионов, изучение влияния современной социально-экономической ситуации на их настроения», - добавил Ильяс Буларов.

Также, по словам депутата, необходим системный анализ в аспекте влияния средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров на потенциальные (возможные) размолвки в межэтнических отношениях. Кроме того, необходимы: оценка процессов межэтнической интеграции, проведение аналитического обзора предпосылок компактного проживания этнических групп, обеспечение государственных органов конкретными предложениями по решению данных вопросов. «С учетом указанных и комплекса других вопросов считаем возможным решение проблем в такой важной составляющей жизнедеятельности общества, как межэтничекое согласие в стране», - отметил Ильяс Буларов.



