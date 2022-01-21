Провести анализ искусственно созданных частных монополий поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предстоит провести анализ искусственно созданных частных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства – ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю Правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что все ниши должны быть открыты для конкуренции.
«Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их изменению. Седует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искуственно созданные на рынке. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
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