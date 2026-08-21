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    Проверять у иностранцев разрешение на работу и ВНЖ получила право патрульная полиция Грузии

    Сотрудники патрульной полиции Грузии получили право, помимо стандартного комплекта документов, проверять у иностранных граждан наличие разрешения на работу и соответствующего вида на жительство (ВНЖ), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Проверять у иностранцев разрешение на работу и ВНЖ получила право патрульная полиция Грузии
    Фото: МВД Грузии

    Ранее такие полномочия находились исключительно у миграционной службы. Теперь аналогичные проверки смогут проводить сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии.

    Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Грузии либо работающие с клиентами, находящимися на территории страны, должны иметь разрешение на работу и соответствующий ВНЖ.

    За отсутствие необходимых документов предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари (около $770). С сентября 2026 года к предусмотренным мерам наказания также может быть добавлена депортация иностранного гражданина.

    Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября будут созданы единый Реестр иностранцев и база данных о гражданах других стран.

    Полиция В мире Грузия Иностранцы
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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