Проверять у иностранцев разрешение на работу и ВНЖ получила право патрульная полиция Грузии

Сотрудники патрульной полиции Грузии получили право, помимо стандартного комплекта документов, проверять у иностранных граждан наличие разрешения на работу и соответствующего вида на жительство (ВНЖ), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ранее такие полномочия находились исключительно у миграционной службы. Теперь аналогичные проверки смогут проводить сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии.

Согласно действующему законодательству, иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Грузии либо работающие с клиентами, находящимися на территории страны, должны иметь разрешение на работу и соответствующий ВНЖ.

За отсутствие необходимых документов предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари (около $770). С сентября 2026 года к предусмотренным мерам наказания также может быть добавлена депортация иностранного гражданина.

Ранее сообщалось, что в стране с 1 сентября будут созданы единый Реестр иностранцев и база данных о гражданах других стран.