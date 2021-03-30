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    21:13, 29 Март 2021 | GMT +6

    Проверку грузовиков на токсичность выхлопных газов ужесточили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы совместно с департаментом полиции города ужесточают проверку грузового транспорта, специализированной и строительной техники на токсичность выхлопных газов. Эти меры приняты для улучшения экологической ситуации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Как отметила руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, в 2020 году в Алматы зафиксировано 34 тысячи грузового транспорта в сутки. В прошлом году во время пандемии водителям грузового транспорта были выданы пропуска, по которым они могли передвигаться выше проспекта Райымбек батыра, в верхней части города. Всего в 2020 году было выписано 1620 пропусков.

    «По нашим наблюдениям, в течение 2021 года мы не увидели снижения динамики загрязнения. В связи с этим, нами принято решение об уменьшении количества грузового транспорта. В первую очередь это должно коснуться тех транспортных средств, техническая оснащенность которых не соответствует экологическим нормам. Нами запущен передвижной экологический патруль, который замеряет выхлопы на токсичность. Каждая грузовая машина в обязательном порядке должна пройти аттестацию через экологический пост. В случае превышения, будет выписан штраф и изъят пропуск. Затем транспорт будет отправлен на производственную базу для замены», - отметила Н. Ливинская.

    В первую очередь, будет обновлен грузовой транспорт. На обновленный вид транспорта будут выдаваться новые пропуски.

    Что касается транзитного грузового транспорта, то департамент полиции Алматы совместно с управлением зеленой экономики разработают специальные маршруты, по которым будет передвигаться этот вид транспорта.

    Таким образом, в городе будет курсировать грузовой транспорт, соответствующий экологическим нормам. Планируется, что в верхней части города будет курсировать не более 500 – 600 грузовых автомашин в сутки.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Экология Акимат Алматы
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