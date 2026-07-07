Проверки выявили 70 земельных нарушений у местных исполнительных органов Жамбылской области

Проверки показали, что большая часть замечаний связана не с предпринимателями или частными владельцами, а с деятельностью местных исполнительных органов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области подвели промежуточные итоги государственного контроля за использованием и охраной земель. Всего в 2026 году специалисты провели 44 контрольных мероприятия на участках общей площадью 3551 га.

Проверки касались разных категорий землепользователей. В 26 случаях они проводились в отношении коммунальных государственных учреждений, еще 18 проверок прошли у физических лиц и субъектов предпринимательства.

По итогам контрольных мероприятий выявлен 81 факт нарушения земельного законодательства. При этом 70 из них пришлись на деятельность местных исполнительных органов. Речь идет о земельных участках общей площадью 2084,6 га.

В целом нарушения были установлены на площади 2130 га. По информации ведомства, по шести фактам наложены штрафы на общую сумму более 1,3 млн тенге. Еще по двум фактам вынесены предупреждения. Кроме того, нарушителям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Отдельно к нарушителям применены дополнительные экономические меры на сумму свыше 4,1 млн тенге. Основная часть этой суммы — дополнительно начисленный налог за неиспользование земельных участков либо их использование с нарушением требований законодательства.

Также специалисты проверяли участки предпринимательского назначения, выделенные под строительство. Выяснилось, что земля общей площадью 25,2 га фактически не осваивается. Владельцам или землепользователям выданы предписания и теперь в течение года они должны устранить нарушение, то есть начать использовать участки по назначению.

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