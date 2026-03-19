Проверки комиссий по установлению инвалидности начались в Казахстане

Основанием для проведения проверок стали выявленные в Атырауской области факты с признаками правонарушений при направлении граждан на заочно-проактивное освидетельствование. По имеющимся материалам, в действиях отдельных работников медицинской организации и председателя врачебно-консультационной комиссии усматриваются признаки внесения недостоверных сведений в медицинскую документацию.

Материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке.

— Министерство труда и социальной защиты населения проводит системную работу по обеспечению законности и объективности процедур установления инвалидности. Работа по данному направлению будет продолжена. О результатах рассмотрения материалов и принятых мерах будет сообщено дополнительно. — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 21 тысячи заявок на установление инвалидности рассмотрено в заочном формате в Казахстане.