телерадиокомплекс президента РК
    21:19, 18 Март 2026 | GMT +5

    Проверки комиссий по установлению инвалидности начались в Казахстане

    Комитетом регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК инициированы проверки по вопросам установления инвалидности с охватом территориальных подразделений по всей стране, передает Kazinform.

    Более 111 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в Казахстане
    Фото: Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

    Основанием для проведения проверок стали выявленные в Атырауской области факты с признаками правонарушений при направлении граждан на заочно-проактивное освидетельствование. По имеющимся материалам, в действиях отдельных работников медицинской организации и председателя врачебно-консультационной комиссии усматриваются признаки внесения недостоверных сведений в медицинскую документацию.

    Материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке.

    — Министерство труда и социальной защиты населения проводит системную работу по обеспечению законности и объективности процедур установления инвалидности. Работа по данному направлению будет продолжена. О результатах рассмотрения материалов и принятых мерах будет сообщено дополнительно. — отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что более 21 тысячи заявок на установление инвалидности рассмотрено в заочном формате в Казахстане.

    Диана Калманбаева
