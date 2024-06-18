Проверка тепловых сетей в Алматы: на каких улицах пройдут испытания

С 17 по 28 июня на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей после ремонта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00 будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов. Специалисты ТОО «Алматинские тепловые сети» призвали горожан быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.

- Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО «Алматинские тепловые сети» по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109, - говорится в сообщении АлТС.

График проведения испытаний теплосетей:

17 июня

- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина.

17 по 21 июня

- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.

- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева; Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.

- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

18 и 19 июня

- Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский районы: Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

19 июня

- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко; Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

20 июня

- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты Алаш.

21 июня

- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

20 и 21 июня

- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

24 июня

- Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.

24 по 28 июня

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би– Панфилова – Сатпаева – Масанчи; Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

- Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина - Северное Кольцо – Бурундайская.

- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

25 июня

- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

25 и 26 июня

- Ауэзовский и Алмалинский районы: Рыскулбекова - р. Большая Алматинка – Саина - Куанышбаева.

26 июня

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

- Алатауский район: посёлок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

26 и 27 июня

- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

28 июня

- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Отмечается, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.