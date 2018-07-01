Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 26 °С
Алматы: 27 °С
USD 344.64 EUR 402.95
RUB 5.49 CNY 50.60
Скачать

Проверка санврачей: 33 сотрудников ресторанов отстранили от работы в Туркестанской области

25 Июля 2018 15:52 239
Поделиться:
Проверка санврачей: 33 сотрудников ресторанов отстранили от работы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ресторанах Туркестанской области выявлены нарушения санитарных требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

60 объектов недвижимости во Франции принадлежат казахстанцам
67 тысяч разрешений на рейсы за границу получили казахстанские автоперевозчики Перспективные бизнес-проекты привезли астанчане жамбылцам

По итогам проверки временно отстранены от работы 33 сотрудника ресторанов. Об этом сообщило на брифинге руководство областного департамента общественного здравоохранения.

В области работают 263 ресторана, с начала года проверки проведены в 59. В большинстве проверенных заведений выявлены сотрудники, не прошедшие медицинское обследование, а также несоблюдение норм чистоты.

«В ходе проверки ресторанов мы поняли, что в них не соблюдают санитарные требования. Еще одно часто встречающееся нарушение - нет документов, подтверждающих безопасность продукции и ее качество. Сотрудники работают без спецодежды, не приобретены бактерицидные лампы. Технологический процесс не выдерживается, недостаточно холодильников. У работников нет личных медицинских книжек, дающих право на работу. Среди временно отстраненных от работы по результатам проверки есть сотрудники от официантов до поваров», - сказал заместитель руководителя департамента Алдан Ахметов.

Проверки будут продолжаться, они пройдут во всех оставшихся ресторанах.


Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Мейрамбек Байгарин

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика, Туркестанская область,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив