Проверка санврачей: 33 сотрудников ресторанов отстранили от работы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ресторанах Туркестанской области выявлены нарушения санитарных требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам проверки временно отстранены от работы 33 сотрудника ресторанов. Об этом сообщило на брифинге руководство областного департамента общественного здравоохранения.

В области работают 263 ресторана, с начала года проверки проведены в 59. В большинстве проверенных заведений выявлены сотрудники, не прошедшие медицинское обследование, а также несоблюдение норм чистоты.

«В ходе проверки ресторанов мы поняли, что в них не соблюдают санитарные требования. Еще одно часто встречающееся нарушение - нет документов, подтверждающих безопасность продукции и ее качество. Сотрудники работают без спецодежды, не приобретены бактерицидные лампы. Технологический процесс не выдерживается, недостаточно холодильников. У работников нет личных медицинских книжек, дающих право на работу. Среди временно отстраненных от работы по результатам проверки есть сотрудники от официантов до поваров», - сказал заместитель руководителя департамента Алдан Ахметов.

Проверки будут продолжаться, они пройдут во всех оставшихся ресторанах.



Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Мейрамбек Байгарин