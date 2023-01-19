Проверка начнется в отношении ответственных за отопительный сезон руководителей в Туркестанской области

19 Января 2023, 17:11

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Отопительный сезон - настоящий экзамен для каждого акима. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на собрании с участием всех акимов районов, городов и ответственных лиц, жестко раскритиковал руководителей, которые не справились с ситуацией в критический час. В отношении таких руководителей начнется служебная проверка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Вы предоставили информацию, что на 100 процентов готовы к отопительному сезону, но она оказалось недостоверной. Получается, что работа ведется не на должном уровне. Вопрос доставки угля в районы и города не решен полностью. Жители, владельцы теплиц жалуются на нехватку угля и завышенные цены. Данные по топливу, собранные из управлений и районов, также оказались неверными. Возникли проблемы с газопроводами. В Сарыагашском, Казыгуртском районах замерзают трубы. Из строя вышли трубы питьевой воды, на этой неделе без воды остались около пяти тысяч абонентов. Некоторые жители Арыси недовольны качеством теплопередачи. Два котла теплоцентра в Кентау вышли из строя.

Поручаю всем акимам городов и районов оперативно устранить указанные недостатки в связи с обстоятельствами, происходящими в отопительный сезон. Поручаю провести служебную проверку в отношении руководителя управления энергетики, акима города Кентау, моего заместителя, ответственного за эту сферу», - сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.