Проверка мобильных переводов в Казахстане: кто получил уведомления и грозят ли штрафы

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Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК направил информационные письма гражданам, чьи банковские операции за I квартал 2026 года имеют признаки получения доходов от предпринимательской деятельности, передает Kazinform.
Письма получили казахстанцы, у которых одновременно были выявлены следующие признаки:
- в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев на личный банковский счет поступали денежные средства от 100 и более разных лиц;
- счет не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности;
- общая сумма поступлений за указанный период превысила 12 минимальных заработных плат (МЗП).
— Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства, — сообщает КГД.
Если вы получили такое письмо и фактически осуществляете предпринимательскую деятельность, необходимо легализовать получаемые доходы:
- зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если регистрация еще не произведена);
- отразить полученные доходы в соответствующей налоговой отчетности;
- своевременно исполнить налоговые обязательства.
В ведомстве отметили, что в зависимости от налогового статуса доходы отражаются следующим образом.
— Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год. Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года, — разъяснили в КГД.
Для индивидуальных предпринимателей:
- при применении общеустановленного режима доход отражается в Декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности (форма 220.00) за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года, срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года;
- при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в Декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплатить налог до 25 августа 2026 года.
— Если деятельность не носит предпринимательский характер либо имеются вопросы по полученному письму, рекомендуется обратиться за разъяснениями в контакт-центр 1414 или в органы государственных доходов. Обращаем внимание, что своевременное исполнение налоговых обязательств позволит избежать дальнейших процедур налогового администрирования. В случае их неисполнения налогоплательщику будет направлено уведомление о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля, — добавили в КГД.