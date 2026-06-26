Проверка мобильных переводов в Казахстане: кто получил уведомления и грозят ли штрафы

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина РК направил информационные письма гражданам, чьи банковские операции за I квартал 2026 года имеют признаки получения доходов от предпринимательской деятельности, передает Kazinform.

Письма получили казахстанцы, у которых одновременно были выявлены следующие признаки:

в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев на личный банковский счет поступали денежные средства от 100 и более разных лиц;

счет не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности;

общая сумма поступлений за указанный период превысила 12 минимальных заработных плат (МЗП).

— Получение такого письма не означает привлечение к ответственности. Оно носит информационно-разъяснительный характер и предоставляет возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с требованиями налогового законодательства, — сообщает КГД.

Если вы получили такое письмо и фактически осуществляете предпринимательскую деятельность, необходимо легализовать получаемые доходы:

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (если регистрация еще не произведена);

отразить полученные доходы в соответствующей налоговой отчетности;

своевременно исполнить налоговые обязательства.

В ведомстве отметили, что в зависимости от налогового статуса доходы отражаются следующим образом.

— Для физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, либо применяющих специальный налоговый режим для самозанятых, доход подлежит отражению в Декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2026 год. Представить декларацию необходимо с 1 января по 15 сентября 2027 года, уплатить индивидуальный подоходный налог до 25 сентября 2027 года, — разъяснили в КГД.

Для индивидуальных предпринимателей:

при применении общеустановленного режима доход отражается в Декларации по индивидуальному подоходному налогу по предпринимательской деятельности (форма 220.00) за 2026 год. Срок представления с 1 января по 31 марта 2027 года, срок уплаты налога до 10 апреля 2027 года;

при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации доход отражается в Декларации по форме 910.00 за первое полугодие 2026 года. Представить ее необходимо с 1 июля по 15 августа 2026 года, уплатить налог до 25 августа 2026 года.