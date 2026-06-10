Проверка мобильных переводов: Минфин назвал количество казахстанцев, получивших уведомления

По итогам первого квартала 2026 года уведомления о необходимости предоставить пояснения по мобильным переводам получили около 115 тысяч налогоплательщиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об итогах проверок мобильных переводов граждан с января по март рассказал министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса.

Данные о транзакциях Комитету государственных доходов предоставили 10 банков.

— Получилось, что у нас 114-115 тысяч человек сделали более 100 переводов на сумму более 1 млн тенге в течение трех месяцев. Получилось 115 тысяч таких лиц на сумму 1 трлн с копейками, — сообщил он.

Больше всего подозрительных переводов заметили у физических лиц — 670 млрд тенге операций у около 67 тысяч казахстанцев.

Также уведомления направили порядка 7800 нерезидентам. В связи с этим Минфин решил усилить контроль на границе. По словам Такиева, пограничники будут дополнительно спрашивать у иностранцев при выезде из страны о происхождении денег и их переводах внутри Казахстана.

Меньше всего уведомлений получили индивидуальные предприниматели — на сумму 200 млрд тенге.

— По всем ним направлены уведомления, с целью не наказать, а чтобы они предоставили свои пояснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси, и очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали в такси, не знали, — пояснил министр.

Напомним, с 1 января 2026 года банки Казахстана начали ежеквартально передавать в Комитет государственных доходов (КГД) данные о мобильных переводах физических лиц, которые в течение трех месяцев подряд получают более 100 переводов ежемесячно от 100 разных лиц, а общая сумма поступлений превышает 12 минимальных заработных плат — сейчас это около 1,1 млн тенге за три месяца.

Письма от налоговой граждане начали получать в мае. При этом штрафных санкций в отношении налогоплательщиков применять не будут. Казахстанцы смогут объяснить расхождения и отразить их в будущих декларациях.