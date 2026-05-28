Проверка мобильных переводов: кому налоговая направила письма

В Министерстве финансов назвали четыре категории налогоплательщиков, чьи мобильные переводы попали под проверку налоговых органов. Среди них — владельцы малого и среднего бизнеса, физлица и нерезиденты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Евразийского экономического форума.

По его словам, по итогам проверок налоговые органы начали рассылать уведомления индивидуальным предпринимателям.

— Срок предоставления отчетности еще не наступил. Многие работают по упрощенной декларации, поэтому в своих полугодовых отчетностях они, наверное, эти суммы укажут, — отметил он.

Во вторую категорию подпадают предприниматели, работающие в общеустановленном режиме. По словам Биржанова, они должны будут учитывать данные расхождения при заполнении налоговой декларации в конце года.

Также уведомления получили и физлица.

— Третья категория есть — это физические лица, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями, поэтому они должны дать пояснение. Условно, если они ведут предпринимательскую деятельность, то должны зарегистрироваться, — добавил он.

Четвертая категория людей, получивших уведомления — нерезиденты. По словам вице-министра, налоговая должна будет установить за какую деятельность иностранные граждане получают денежные переводы от казахстанцев.

Напомним, с 1 января 2026 года банки Казахстана начали ежеквартально передавать в Комитет государственных доходов (КГД) данные о мобильных переводах физических лиц. На основании этих данных в мае казахстанцы начали получать первые уведомления от налоговой.

Ранее сообщалось, граждане могут предоставить необходимые пояснения или исполнить налоговые обязательства в течение 30 рабочих дней.