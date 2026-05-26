Проверка безопасности в Сеуле закончилась обрушением эстакады и жертвами

Во время проверки безопасности демонтируемой эстакады в Сеуле (Южная Корея) произошло обрушение конструкции. В результате инцидента погибли три человека, еще трое получили ранения, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Как пишет агентство Reuters, инцидент произошел днем 26 мая в районе железнодорожного переезда в центре города. По информации городских властей, еще ночью рабочие заметили признаки нестабильности конструкции. В связи с этим демонтаж эстакады временно приостановили и назначили проверку безопасности.

Отмечается, что в момент обрушения внутри несущей конструкции находились специалисты, проводившие инспекцию.

Как уточнили власти Сеула, эстакада была построена в 1966 году и подлежала сносу из-за выявленных дефектов, которые не позволяли обеспечить безопасную эксплуатацию объекта.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.