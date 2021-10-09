Проверка автобусов в Алматы: 200 нарушений выявлено за четыре дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 200 нарушений выявлено за четыре дня оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города напомнили, что с 4 октября патрульные экипажи и сотрудники полиции различных служб проверяют пассажирский автотранспорт.

«К сожалению, за дни отработки показатели не уменьшаются. Ежедневно сотрудники полиции выявляют нарушения различной степени. Хочется напомнить, что мероприятие, прежде всего, направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, а также проверки технического состояния автобусов. Повышение транспортной дисциплины водителей, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, и пресечение нелегальных пассажирских перевозок», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Манап Саттаров.

За четыре дня цифры выявленных административных нарушений увеличились: всего выявлено 200 административных нарушений. 91 водитель нарушили ст. 595 КоАП РК (нарушения правил маневрирования), 41 во время движения пользовались телефоном (ст. 591 Кодекса об Административных правонарушениях). Ликвидировано семь несанкционированных стоянок автобусов и такси. У 11 автобусов сняли госномера.

Напомним, мероприятие завершится 13 октября 2021 года.