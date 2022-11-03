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Проверить школьные столовые попросили акимат в Алматы

3 Ноября 2022, 12:46
Проверить школьные столовые попросили акимат в Алматы
3 Ноября 2022, 12:46

Проверить школьные столовые попросили акимат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Алматы попросил акима города Ерболата Досаева проверить школьные столовые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас школьные столовые снизили норму мяса с 60-80 граммов на одного ученика до 8-10 граммов. Я понимаю, что сейчас объявлен мораторий, но необходимо провести проверку», - сказал приехавший от имени жителей Алмалинского района Асет Оналбаев.

По словам Ерболата Досаева, есть трудности в проведении проверки. Сейчас школьная столовая находится на рассмотрении родительского комитета.

«С нового года из бюджета выделят около 20 млрд тенге. Повысим качество школьных столовых», - ответил глава города.

Ранее алматинские бизнесмены заявили, что средства, выделенные на бесплатное питание школьников, не оправдывают затрат.


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