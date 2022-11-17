Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате

17 Ноября 2022, 19:33

17 Ноября 2022, 19:33

Проверить использование земельных участков торговыми центрами предлагают в маслихате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов предложил изъять неиспользуемые земельные участки для уличной торговли у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаю создать рабочую группу, в которую войдут: маслихат, все ответственные государственные органы. Надо будет подключить всех правоохранителей. Провести мониторинг всех объектов по программе «1 000 мест – уличная торговля». Там, где не работают нужно полностью расторгнуть договор, изъять участки с вывозом этих киосков, почистить. Еще надо разобраться с торговыми центрами. Кто разрешил на месте парковки ставить киоски? Где люди должны парковаться? Это неправильное, нецелевое использование земельных участков. Половина этих участков – государственная земля, на праве аренды под парковку», – сказал на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства Ерлан Каналимов.

По его словам, если программа «1 000 мест – уличная торговля» реализуется неэффективно, то ее следует закрыть и принять другую, с хорошо проработанными функциями и механизмами реализации.

Ранее председатель правления АО «СПК «Astana» Еркегали Алимкулов отметил, что процесс предоставления земельных участков для уличной торговли в аренду предпринимателям занимает до 6 месяцев и внес предложение сократить эти сроки.