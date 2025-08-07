Проверили 50% озера - МЧС РК о ходе поисков пропавшего вертолета

— Прошло 10 дней, на данный момент проверено 50% озера. Поисковые работы проходят под руководством Министерства обороны. Со своей стороны мы предоставили необходимую спецтехнику. Поиски продолжаются, — отметил Кеген Турсынбаев.

По его словам, глубина озера составляет от 5 до 25 метров, что затрудняет процесс обследования.

Как ранее сообщалось, 25 июля в Алматинской области пропал военный вертолет EC-145. По предварительной информации, на борту находились трое членов экипажа.

В Министерстве обороны 27 июля сообщили, что поисковые работы осложняются из-за переменной глубины озера, достигающей 22 метров, нулевой видимости под водой, обилия ила и водной растительности.

28 июля в район озера были направлены дополнительные поисковые силы и техника из Актау и Конаева. Самолетом доставили водолазное оборудование, эхолоты, катер и лодку для обследования труднодоступных участков водоема.