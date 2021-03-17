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    10:34, 17 Март 2021 | GMT +6

    Проведение кокпара на 150 человек остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время проведения рейдовых отработок по профилактике соблюдения требований карантинного режима и выявления нарушений санитарно-эпидемиологических норм полицейские Тюлькубасского РОП выявили очередной факт организации кокпара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    На вольном пастбище возле аула Майтобе Тюлькубасского района стражи порядка остановили проведение конно-спортивного мероприятия, организованного одним из местных жителей, с участием около 150 человек.

    Участковые инспекторы провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости проведения массовых мероприятий, в том числе кокпара в нарушение карантина.

    В отношении организаторов мероприятия полицейские собрали необходимые документы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие органы для привлечения нарушителей к административной ответственности.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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