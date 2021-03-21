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    21:40, 20 Март 2021 | GMT +6

    Проведение бесік тоя остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области участковые инспекторы остановили проведение семейного торжества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Сарыагашского РОП выявили факт проведения бесік тоя в одном из сельских заведений аула Келес. Участковые инспекторы сразу же остановили семейное торжество, провели с присутствующим разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантинного режима и распутили всех по домам.

    В отношении организатора тоя, который собрал около 50 человек, несмотря на карантин, стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в управление контроля качества товаров и услуг Сарыагашского района для наложения административного штрафа.

    Теги:
    Туркестанская область Правоохранительные органы
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