Проведение бесік тоя остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области участковые инспекторы остановили проведение семейного торжества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Сарыагашского РОП выявили факт проведения бесік тоя в одном из сельских заведений аула Келес. Участковые инспекторы сразу же остановили семейное торжество, провели с присутствующим разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантинного режима и распутили всех по домам.

В отношении организатора тоя, который собрал около 50 человек, несмотря на карантин, стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в управление контроля качества товаров и услуг Сарыагашского района для наложения административного штрафа.