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    14:19, 16 Май 2024 | GMT +6

    Проведена распашка канала Курсай вблизи села Сарайшык для снижения уровня воды в реке Жайык

    Жайык
    Фото: Гайсагали Сейтак/ Kazinform

    Для снижения уровня воды в реке Жайык (Урал) на территории Атырауской области произведена распашка канала Курсай вблизи села Сарайшык, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб, общая протяженность канала Курсай в селе Сарайшык составляет 53 километра. Вдоль канала расположено 11 крестьянских хозяйств. Канал от реки Жайык вблизи села Сарайшык продолжается до зимовки Туеши возле села Бейбарыс. 

    — Для уменьшения угрозы со стороны реки Жайык для села Сарайшык была проведена распашка канала Курсай в нескольких местах. Это способствует держать под контролем уровень воды в реке. После распашки канала большой объем воды, пришедшей по реке Жайык, стекает в овраги и балки, — сказала аким Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиева.

    По ее словам, сейчас непрерывно ведется работа по дополнительному укреплению дамбы в селе Сарайшык. На дамбе с 7 мая организовано круглосуточное дежурство. Это поможет быстро ликвидировать непредвиденные ситуации, предотвратить угрозу затопления.

    Ранее сообщалось, что в усиленном режиме ведется работа по защите от затопления средневекового городища Сарайшык.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Акимат Режим ЧС Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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