Проведена распашка канала Курсай вблизи села Сарайшык для снижения уровня воды в реке Жайык

Для снижения уровня воды в реке Жайык (Урал) на территории Атырауской области произведена распашка канала Курсай вблизи села Сарайшык, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб, общая протяженность канала Курсай в селе Сарайшык составляет 53 километра. Вдоль канала расположено 11 крестьянских хозяйств. Канал от реки Жайык вблизи села Сарайшык продолжается до зимовки Туеши возле села Бейбарыс.

— Для уменьшения угрозы со стороны реки Жайык для села Сарайшык была проведена распашка канала Курсай в нескольких местах. Это способствует держать под контролем уровень воды в реке. После распашки канала большой объем воды, пришедшей по реке Жайык, стекает в овраги и балки, — сказала аким Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиева.

По ее словам, сейчас непрерывно ведется работа по дополнительному укреплению дамбы в селе Сарайшык. На дамбе с 7 мая организовано круглосуточное дежурство. Это поможет быстро ликвидировать непредвиденные ситуации, предотвратить угрозу затопления.

Ранее сообщалось, что в усиленном режиме ведется работа по защите от затопления средневекового городища Сарайшык.



