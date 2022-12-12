НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Провалившиеся под лед на озере дети погибли в Великобритании

12 Декабря 2022, 19:53
Провалившиеся под лед на озере дети погибли в Великобритании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Великобритании погибли трое из четырех мальчиков, которые в воскресенье провалились под лед на озере в Уэст-Мидлендсе. Трагический инцидент произошел в 160 километрах к северу от Лондона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Еще один ребенок в возрасте шести лет по-прежнему находится в больнице в критическом состоянии. Водолазы на месте происшествия продолжают поиски. Предположительно на озере могли пропасть еще двое детей.

Пожарно-спасательная служба предупредила жителей региона держаться подальше от водоема и ни при каких обстоятельствах не выходить на лед.


Фото: euronews.com

Теги:
Новости по теме
Наводнения в Анталии: разрушены мосты, затоплены дома и теплицы
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе РФ и Монголии
Заблудившегося пастуха нашли полицейские в Костанайской области
Читайте также
Наводнения в Анталии: разрушены мосты, затоплены дома и теплицы
Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе РФ и Монголии
Бывший осужденный пытался отправить на дроне крупную посылку с наркотиками в колонию
Цены на нефть вновь растут после рекордных падений
NASA успешно провела испытание капсулы «Орион»
Крупнейшую утечку нефти ликвидировали в штате Канзас
Мужчину от самосожжения спасли карагандинские полицейские
Новости партнеров
Популярное
1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
2 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
3 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
4 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

Лента новостей