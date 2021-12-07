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Провалившегося в колодец мужчину спасли в Костанайской области

7 Декабря 2021 20:12
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Провалившегося в колодец мужчину спасли в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В селе Карасу молодой мужчина упал в открытый колодец и не мог выбраться самостоятельно. Ему помог проходивший мимо односельчанин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

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«Ночью, 5 декабря в селе Карасу в пожарную часть поступило сообщение о том, что мужчина провалился в колодец. Сразу на место происшествия выехала оперативная группа отдела по чрезвычайным ситуациям Карасуского района. По прибытию было установлено, что действительно по улице Дорожная селе Карасу мужчина 27 лет упал в открытый колодец, однако ещё до приезда противопожарной службы был спасён»,- прокомментировали в департаменте.

Спасителя зовут Тлегенов Руслан Токсанбаевич. Мужчине 40 лет, работает он оператором АГЗС ТОО «База сжиженного газа».

По словам мужчины, он был на рабочем месте, когда к нему обратилась женщина, которая увидела парня в колодце и попросила позвонить в полицию. Руслан Тлегенов так и сделал.

«Внезапно я услышал слёзные крики о помощи из глубины колодца, кинулся сам спасать человека, однако вызволить без подручных средств было тяжело»,- вспоминает он.

После звонка Руслана подъехали сотрудники отдела полиции Карасуского района и совместно вытащили пострадавшего, отвезли его в районную больницу с переохлаждением 1-й степени.

Как рассказывает сам пострадавший, было уже темно, когда он возвращался домой.

«Я просто шёл домой, разговаривая по телефону с мамой. Внезапно поскользнулся, не удержал равновесие и совсем не заметил рядом стоящего открытого колодца. Мама всё ещё была на связи и услышала мои крики. Однако понять причину не могла,- рассказывает спасённый. — Я хочу выразить огромную благодарность не бросившему меня в беде Руслану Тлегенову, спасибо что не прошёл мимо и старался вызволить меня в одиночку, а также сотрудникам полиции. Если бы не мои спасители, я бы, наверное, умер от переохлаждения».

Известно, что спасённый парень в медицинской помощи не нуждается и сейчас полностью здоров.



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#НАТО   #Костанайская область   #МВД РК   #Общество   #Спасение  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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