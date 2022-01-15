Провалившегося под лед рыбака ищут в Алматинской области: направлен вертолет

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматинской области ищут рыбака, провалившегося под лед в ночное время на Капшагайском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, 15 января в 04:36 на пульт «112» поступило сообщение о том, что при проведении ночной подледной рыбалки откололась льдина, рыбаки терпят бедствие на Капшагайском водохранилище в районе «Голубого залива». В ходе проведения спасательных работ с места спасены два рыбака, которые проводили подледную рыбалку.

«Силами ДЧС в количестве 9 человек, на трех единицах техники и лодках проводятся поиски одного из рыбаков 1980 года рождения, который предварительно при проведении ночной подледной рыбалки провалился под лед. К месту поисково-спасательных работ дополнительно направлен вертолет «Казавиаспас» «МИ-171» и четыре спасателя Республиканского оперативного спасательного отряда из Алматы», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

ДЧС Алматинской области призывает жителей и гостей соблюдать простые правила безопасности на тонком льду:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см;

- в устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша;

- если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

- прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, матово белый или с желтоватым оттенком – ненадежен.

- ловить рыбу можно только тогда, когда толщина льда достигает 7 см. Но и такой лед может оказаться опасным, если наступает кратковременная оттепель и пойдет дождь. Необходимо остерегаться под снегом глубоких трещин, не рекомендуется пробивать несколько лунок на близком расстоянии одна от другой – это ослабит лед.

Категорически запрещается:

- переходить и переезжать водоем по льду в неустановленных и непроверенных местах;

- производить заготовку льда, разводить костры, выкалывать лунки для рыбной ловли на участках переправы и поблизости к ней;

- переходить и переезжать водоемы по льду в местах, где установлены знаки, предупреждающие о возможной опасности;

- рыбная ловля, движение пешеходов и транспорта в начальный период ледообразования и ледостава;

- допускать скопление больших групп людей, скота и техники на льду;

- устраивать катки, массовые игры и лыжные соревнования возле ледовых переправ и около мест, представляющих опасность для жизни, а также при толщине льда менее 25 см;

- сваливать мусор, навоз и другие отходы на ледяной покров водоема;

- пользоваться спасательными средствами не по прямому назначению, самовольно переставлять или убирать предупредительные знаки.