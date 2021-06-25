Провакцинировавшиеся железнодорожники получают оплачиваемые отгулы в Бурабайском районе

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Оплачиваемые отгулы получают провакцинировавшиеся рабочие железнодорожных предприятий Бурабайского района Акмолинской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в акимате района.

«Железнодорожные предприятия дают по одному оплачиваемому отгулу каждому работнику, кто получил прививку от КВИ. В нашем районе насчитывается 16 станций курорта Бурабай», - отметила заместитель акима Бурабайского района Анара Кузембаева.

По словам замакима, это не единственная акция в районе, направленная на стимулирование вакцинации населения.

«Так, в ТД «Ак Желкен» у нас среди вакцинировавшихся идет розыгрыш призов. Разыгрывается бытовая техника. Кроме того, мы ведем переговоры с торговыми домами по предоставлению покупателям скидок по предъявлению паспорта вакцинации», - отметила А. Кузембаева.

Как добавила замакима, бурабайцы на сегодняшний день предпочитают вакцинироваться Спутник V и XayatVaх. Однако в последнее время замечена тенденция к росту желающих привиться и CoronaVac.

Всего на сегодняшний день провакцинировалось 23% бурабайцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что провакцинировавшиеся работники «RG Gold» получают доплату к заработной плате в размере 25 тысяч тенге. На сегодняшний день провакцинировано более 100 сотрудников предприятия.