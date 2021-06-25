Провакцинировавшиеся железнодорожники получают оплачиваемые отгулы в Бурабайском районе
«Железнодорожные предприятия дают по одному оплачиваемому отгулу каждому работнику, кто получил прививку от КВИ. В нашем районе насчитывается 16 станций курорта Бурабай», - отметила заместитель акима Бурабайского района Анара Кузембаева.
По словам замакима, это не единственная акция в районе, направленная на стимулирование вакцинации населения.
«Так, в ТД «Ак Желкен» у нас среди вакцинировавшихся идет розыгрыш призов. Разыгрывается бытовая техника. Кроме того, мы ведем переговоры с торговыми домами по предоставлению покупателям скидок по предъявлению паспорта вакцинации», - отметила А. Кузембаева.
Как добавила замакима, бурабайцы на сегодняшний день предпочитают вакцинироваться Спутник V и XayatVaх. Однако в последнее время замечена тенденция к росту желающих привиться и CoronaVac.
Всего на сегодняшний день провакцинировалось 23% бурабайцев.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что провакцинировавшиеся работники «RG Gold» получают доплату к заработной плате в размере 25 тысяч тенге. На сегодняшний день провакцинировано более 100 сотрудников предприятия.