РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:47, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Провакцинировавшиеся железнодорожники получают оплачиваемые отгулы в Бурабайском районе

    None
    None
    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Оплачиваемые отгулы получают провакцинировавшиеся рабочие железнодорожных предприятий Бурабайского района Акмолинской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в акимате района.

    «Железнодорожные предприятия дают по одному оплачиваемому отгулу каждому работнику, кто получил прививку от КВИ. В нашем районе насчитывается 16 станций курорта Бурабай», - отметила заместитель акима Бурабайского района Анара Кузембаева.

    По словам замакима, это не единственная акция в районе, направленная на стимулирование вакцинации населения.

    «Так, в ТД «Ак Желкен» у нас среди вакцинировавшихся идет розыгрыш призов. Разыгрывается бытовая техника. Кроме того, мы ведем переговоры с торговыми домами по предоставлению покупателям скидок по предъявлению паспорта вакцинации», - отметила А. Кузембаева.

    Как добавила замакима, бурабайцы на сегодняшний день предпочитают вакцинироваться Спутник V и XayatVaх. Однако в последнее время замечена тенденция к росту желающих привиться и CoronaVac.

    Всего на сегодняшний день провакцинировалось 23% бурабайцев.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что провакцинировавшиеся работники «RG Gold» получают доплату к заработной плате в размере 25 тысяч тенге. На сегодняшний день провакцинировано более 100 сотрудников предприятия.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!