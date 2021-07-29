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вчера 22:06
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Протяженность велополос в Алматы вырастет в 2,5 раза
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале «Алматы» поделился планами развития велосипедной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
В городе обустроено 77,2 км велоинфраструктуры, в том числе 21,5 км велополос, 55,6 км велодорожек. От микрорайона «Орбита» до рынка «Зеленый базар» создан закольцованный непрерывный веломаршрут.
В целях защиты и обеспечения безопасности участников дорожного движения установлено более двух тысяч дорожных блокираторов, предназначенных для разделения велополос от проезжей части.
Управлением городской мобильности Алматы совместно с ТОО «Научно-исследовательский и проектный институт транспорта и коммуникаций» разрабатывается Стратегия развития вело- и пешеходной инфраструктуры города.
Основные цели стратегии – это пропаганда микромобильного транспорта и здорового образа жизни населения; создание комфортных условий для альтернативных видов транспорта; переход на экологически чистые виды транспорта; соединение велосетей с охватом спальных и присоединенных районов.
В стратегию по просьбе жителей города добавлено обучение детей и подростков навыкам безопасного перемещения по улицам на велосипеде.
В рамках реализации стратегии планируется до 2030 года обустройство более 185 км велоинфраструктуры и увеличение ее протяженности в 2,5 раза, то есть до 262,8 км. В 2024 году – до 190,9 км, в 2026 году – до 223,6 км, в 2030 году – до 262,8 км.
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