    Протяженная граница определяет стратегическую близость Казахстана и России — эксперт

    Самая протяженная непрерывная сухопутная граница в мире между Казахстаном и Россией объективно предопределяет не только географическую близость, но и стратегическую общность экономических и человеческих ресурсов. Высокая плотность контактов на высшем уровне, включая государственный визит Владимира Путина в Астану, продиктована многовековой интеграцией народов. Таким мнением в интервью с корреспондентом Kazinform поделился главный редактор информационно-аналитического портала «Каспийский вестник» Владислав Кондратьев.

    Фото: Вестник экономики Евразийского союза

    Как отметил эксперт, плотность контактов лидеров обусловлена общей исторической судьбой и самой протяженной границей между Казахстаном и Россией, что задает необходимость тесного сотрудничества в экономике и развитии человеческого капитала».

    Анализируя ключевые моменты визита Владимира Путина в Казахстан, эксперт отметил статью российского лидера в газете «Казахстанская правда», в которой сформулированы приоритеты экономического сотрудничества двух стран, где ключевым вектором остается энергетика, включая проекты в сфере мирного атома. По словам Кондратьева, это флагманские инициативы, определяющие сотрудничество на годы вперед.

    — В своем выступлении Владимир Путин уделил большое внимание развитию атомной энергетики. Россия обладает колоссальным опытом в строительстве атомных объектов, и, этот проект будет продвигаться. Казахстан и Россия находятся в выигрышном положении: страны обладают значительными ресурсами и условиями, не привязаны к импорту. А для развития ИИ потребуется колоссальный объем электроэнергии, — считает он. 

    Эксперт отметил, что упоминание темы ИИ Главами государств на заседании ЕАЭС подчеркивает ее стратегическую значимость. По его словам, важно не отставать в развитии этой отрасли, поскольку она является одной из ключевых технологий будущего. Он добавил, что США и Китай уже инвестируют в нее миллиарды долларов.

    — Отдельное место в сотрудничестве занимают транспортные коридоры. Астана и Москва совместно развивают МТК «Север-Юг» и «Восток-Запад», автомагистраль «Западная Европа — Западный Китай», а также сопряженные железнодорожные маршруты. Эти проекты призваны усилить транзитный потенциал обеих стран в условиях глобальной перестройки цепочек поставок, — подчеркивает спикер. 

    По мнению эксперта, культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из наиболее многогранных направлений взаимодействия двух стран. Россия и Казахстан продолжают развивать академические связи, открывая филиалы ведущих вузов.

    — Сфера образования — это стратегическое направление, позволяющее осуществлять интеграцию на уровне мировоззрения и интеллектуальных ресурсов, формируя основу для долгосрочного развития сотрудничества, — считает главный редактор «Каспийского вестника».

    Кондратьев отметил, что сотрудничество двух стран носит многоплановый характер и включает в том числе совместные проекты по сохранению и восстановлению биоразнообразия.

    — Особое внимание уделяется Каспийскому морю как объединяющему фактору. Ведутся работы по сохранению каспийского тюленя и осетровых видов рыб. Усилия двух государств в этой сфере заслуживают высокой оценки: стороны инвестируют значительные ресурсы и развивают природоохранную инфраструктуру, — сообщает он. 

    Подводя итоги, эксперт отметил, что подписанные Казахстаном и Россией документы охватывают практически все ключевые сферы жизнедеятельности.

    — Пакет можно назвать максимально диверсифицированным. Это говорит о том, что у стран много направлений, в которых можно действовать сообща и делиться опытом. В переломный момент, когда формируется новая мировая экономика на основе цифровизации и ИИ, в этом направлении надо сотрудничать. Лидеры государств это понимают и двигаются сообща, — заключил главный редактор  «Каспийского вестника». 

    Ранее управляющий директор итальянской аналитической платформы Special Eurasia заявила, что визит Путина показал, что Казахстан становится одним из архитекторов евразийской устойчивости. 

    Бекбау Тайманов
