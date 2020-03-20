«Протяни руку помощи»: как активисты помогают пожилым алматинцам с продуктами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовала акция «Протяни руку помощи» с хештегом #Bizbirgemiz. Инициатором выступило общественное объединение «Я алматинец», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная цель челленджа - помогать пожилым и одиноким людям преклонного возраста, которые больше всего нуждаются в помощи в этой трудной для страны ситуации.

«Если у вас в подъезде в непосредственной близости живет бабушка или дедушка, те, кто находятся в группе риска - это одинокие старики старше 75 лет или же одинокие женщины, то не проходите мимо. Купите им продукты первой необходимости, какой-то базовый набор продуктов, лекарства и при этом соблюдайте меры безопасности», - сказал лидер общественного объединения «Я алматинец» Константин Авершин.

По его словам, передача должна осуществляться бесконтактно. Должны быть соблюдены все меры безопасности, рекомендованные Министерством здравоохранения.

«Сейчас мы над этим вопросом очень четко работаем. Получили все системы безопасности. Координируем свою работу с руководителем аппарата акима города. Очень важно, если вы решили помочь, то не вступать в контакт, надевать маски, использовать антисептики. Вам предварительно нужно созвониться с человеком, кому вы хотите помочь», - пояснил он.

Акцию уже поддержали практический все волонтерские организации города и страны: «Лидер.кз», «Добряки Алматы», Красный полумесяц Казахстана, совет общественной безопасности, склад Адель Оразалиновой, национальная сеть волонтеров Нур-Султана, Шымкента, Кокшетау, Костаная, а также маслихат Алматы.

«На сегодня мы уже развезли продукты на 200 адресов. Мы в тесном взаимодействии начинаем работать с центром развития Алматы. Оттуда также будем получать списки (нуждающихся - прим. автор). Нам запросы поступают от многодетных матерей и матерей-одиночек. Некоторое сами обращаются к нам, а также есть единый оперативный штаб, куда входят руководители волонтерских организации и подразделения общественных объединений», - добавил он.

Лидер организации заявил, что акцию начали еще с начала марта. Он при этом призвал всех алматинцев и казахстанцев присоединиться к акцию. Всю информацию можно узнать на их странице в Instagram.

Как сообщалось, активисты Алматы также запустили челлендж «Я дома».

Напомним, Глава государства 15 марта подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.

На сегодня в стране подтверждены 49 случаев коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.