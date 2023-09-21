Процесс участия в долевом строительстве ужесточат в Казахстане

В Казахстане усовершенствуют процесс участия в долевом строительстве. Об этом на брифинге в СЦК сообщил директор департамента градостроительной и жилищно-коммунальной политики МПС РК Руслан Лепесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- На сегодня у нас законопроект находится в части совершенствования процесса участия в долевом строительстве в Мажилисе. Мы хотим в рамках данного законопроекта более ужесточающие правки включить в части того, чтобы все договора долевого участия путем регистрации права требования проходили регистрацию в органах юстиции. Далее мы хотим, чтобы все платежи перешли в безнал, то есть чисто безналичным расчетом, чтобы рассчитывались люди. Плюс запрет рекламы там, где отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, - сказал Руслан Лепесов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер заявил, что на сегодня большую угрозу создают договоры предварительного бронирования, которые не гарантируют приобретения жилья.

«На сегодняшний день появляются новые потенциальные проблемные объекты, чтобы таких объектов не появлялось больше нужно дисциплинировать наше население в той части, что они должны заключать именно договора долевого участия», - подчеркнул Руслан Лепесов.

Ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев заявлял, что в Казахстане будут уходить от точечной застройки городов.