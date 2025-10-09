РУ
    19:40, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Процедура импичмента Макрона отклонена на первом же этапе

    Политический кризис во Франции набирает обороты после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Anadolu

    В Национальной Ассамблее была отклонена заявка об объявлении импичмента президенту республики Эмманюэлю Макрону. 

    С инициативой вотума недоверия, как и в прошлом году, выступил левый политик Жан-Люкм Меланшон.

    — Предложение об отстранение президента Республики, внесенное партией «Непокоренная Франция» (La France insoumise), было признано неприемлемым на заседании бюро Национальной Ассамблеи — пишет французская пресса.

    «За» голосовали только инициаторы, а представители крайне правой оппозиции во главе с Марин Ле Пен воздержались.

    Сегодня вечером во Франции ожидается окончание финальных переговоров уходящего в оставку премьер-министра Лекорню с лидерами политических сил, которые он проводил с понедельника по поручению Макрона.

    Напомним, ранее Эмманюэль Макрон дал уходящему в отставку премьеру Франции два дня на спасение правительства. 

    О том, почему Франция находится в политическом кризисе, читайте здесь

    Теги:
    Правительство Франция Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
