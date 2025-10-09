Процедура импичмента Макрона отклонена на первом же этапе

В Национальной Ассамблее была отклонена заявка об объявлении импичмента президенту республики Эмманюэлю Макрону.

С инициативой вотума недоверия, как и в прошлом году, выступил левый политик Жан-Люкм Меланшон.

— Предложение об отстранение президента Республики, внесенное партией «Непокоренная Франция» (La France insoumise), было признано неприемлемым на заседании бюро Национальной Ассамблеи — пишет французская пресса.

«За» голосовали только инициаторы, а представители крайне правой оппозиции во главе с Марин Ле Пен воздержались.

Сегодня вечером во Франции ожидается окончание финальных переговоров уходящего в оставку премьер-министра Лекорню с лидерами политических сил, которые он проводил с понедельника по поручению Макрона.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон дал уходящему в отставку премьеру Франции два дня на спасение правительства.

