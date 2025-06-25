Протокол ЕАЭС может повысить стоимость товаров, заказываемых из-за рубежа через интернет

Документ представил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин. Отвечая на вопросы депутатов, он объяснил, как принятие протокола может повлиять на цены.

— Пока нельзя сказать точно. Но на сегодня, если товары, заказываемые из-за рубежа, не превышают лимиты по стоимости и весу (200 евро и 31 кг), то при их ввозе взимается совокупный налог в размере 15% — это 12% НДС и 5% таможенной пошлины, — сказал Серик Жумангарин. — После ратификации этого документа, ставка налогообложения для интернет-заказов вырастет до 17%. Кроме того, с принятием нового Налогового кодекса НДС планируется повысить до 16%.

При этом, по его словам, это мера, влияющая на обе стороны — и государство, и потребителя. Таким образом, в результате ратификации данного протокола стоимость зарубежных интернет-заказов может вырасти примерно на 2%.

Ранее сообщалось, что ЕАЭС внедряет новые правила для трансграничной электронной торговли. Они вступят в силу после завершения ратификационных процедур во всех странах-участницах союза.