телерадиокомплекс президента РК
    09:39, 22 Март 2026 | GMT +5

    Противопаводковые работы усилили на востоке и севере Казахстана

    В Восточно-Казахстанской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Спасатели проводят комплекс работ для безопасного прохождения паводкового периода, передает агентство Kazinform. 

    Кадр из видео

    По информации МЧС, основное внимание уделено пропуску воды, очистке арыков и водопропускных каналов, что должно снизить риск подтопления жилых территорий. Также среди жителей провели разъяснительную работу — распространили информационные листовки с рекомендациями по мерам безопасности и действиям при угрозе наводнения.

    В ходе работ военнослужащие заготовили и складировали 450 мешков, очистили 3800 метров арычной системы, а также 19 водопропускных труб и семь мостов.

    В Северо-Казахстанской области тем временем продолжаются взрывные работы по дроблению льда. В Айыртауском районе, вблизи села Жаксы-Жангистау на реке Карасу и возле села Имантау на озере Имантау, лед дробили на общей площади 900 квадратных метров.

    В МЧС отмечают, что эти меры направлены на предотвращение подтоплений, обеспечение безопасного стока воды в весенний период и снижение риска повреждения инфраструктуры и населённых пунктов. Работы проводятся с соблюдением всех мер безопасности под контролем специалистов.

    Ранее сообщалось, что 144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области. 

    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Автор
