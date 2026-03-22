Противопаводковые работы усилили на востоке и севере Казахстана

По информации МЧС, основное внимание уделено пропуску воды, очистке арыков и водопропускных каналов, что должно снизить риск подтопления жилых территорий. Также среди жителей провели разъяснительную работу — распространили информационные листовки с рекомендациями по мерам безопасности и действиям при угрозе наводнения.

В ходе работ военнослужащие заготовили и складировали 450 мешков, очистили 3800 метров арычной системы, а также 19 водопропускных труб и семь мостов.

В Северо-Казахстанской области тем временем продолжаются взрывные работы по дроблению льда. В Айыртауском районе, вблизи села Жаксы-Жангистау на реке Карасу и возле села Имантау на озере Имантау, лед дробили на общей площади 900 квадратных метров.

В МЧС отмечают, что эти меры направлены на предотвращение подтоплений, обеспечение безопасного стока воды в весенний период и снижение риска повреждения инфраструктуры и населённых пунктов. Работы проводятся с соблюдением всех мер безопасности под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что 144 населенных пункта остаются на паводковом контроле спасателей в Акмолинской области.