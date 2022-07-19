19 Июля 2022 18:20

Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ – Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На заседании рассмотрены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО.

В ходе рассмотрения первого вопроса Ерлан Карин отметил, что системное противодействие коррупции – одно из важнейших направлений президентских реформ. В соответствии с этим, в начале года была принята Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Она нацелена на достижение стратегических задач, проведение комплексной работы по устранению предпосылок коррупции и снижению ее уровня, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.

Концепция включает в себя институциональные и точечные направления, предусматривает проработку новых антикоррупционных механизмов, а также участие в работе по искоренению коррупции государственных органов и субъектов гражданского общества.

Государственный советник подчеркнул, что эффективность этой работы зависит от надлежащего исполнения ответственными государственными органами и организациями закрепленных за ними мероприятий.

В связи с этим, на заседании Комиссии были высказаны замечания и рекомендации по проблемным моментам, связанным с реализацией заложенных в Концепции мер.

В рамках второго вопроса обсуждены перспективы участия нашей страны в составе международной антикоррупционной инициативы ГРЕКО.

По мнению Ерлана Карина, взаимовыгодное сотрудничество в рамках ГРЕКО позволяет перенимать проверенные и уже реализуемые во многих развитых странах механизмы противодействия коррупции.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал по рассмотренным вопросам ряд поручений.