Против нашей страны была развязана террористическая война - Президент РК
«Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором подключились бандиты и мародеры. Далее следовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.
«После этого стала очевидной их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти», - отметил Глава государства.
«Называя вещи своими именами, я уже заявил на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев.