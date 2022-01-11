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    11:45, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Против нашей страны была развязана террористическая война - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Против нашей страны была развязана террористическая война. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Далее события развивались как по спирали. На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене. На втором подключились бандиты и мародеры. Далее следовала горячая фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

    «После этого стала очевидной их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти», - отметил Глава государства.

    «Называя вещи своими именами, я уже заявил на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война. Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
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