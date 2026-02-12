РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:27, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Против экс-главы департамента обороны в Павлодарской области начато расследование

    Экс-начальника департамента по делам обороны Павлодарской области Бекзата Оразова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    л
    Фото: РСК Павлодарской области

    Информацию подтвердили в Министерстве обороны РК. Расследованием занимаются сотрудники ДКНБ региона. Сообщается, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия.

    — По поручению министра обороны Республики Казахстан проведено служебное расследование. По его результатам подполковник Оразов Б.Г. освобожден от занимаемой должности. Иная информация в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и в интересах следствия разглашению не подлежит, — сообщили в Минобороны РК.

     

