Протестующие в Нидерландах пытались блокировать одну из главных трасс страны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу полиция Нидерландов арестовала сотни участников акции протеста в Гааге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Большое количество активистов по борьбе с изменением климата арестовали в Гааге после того, как они пытались перекрыть шоссе A12 в обоих направлениях. Активисты протестовали против правительственных субсидий на ископаемые виды топлива, как нефть и газ.

Активисты Extinction Rebellion вышли на шоссе, несмотря на предупреждения полиции. Протестующие попытались организовать блокаду шоссе, которое проходит через город, недалеко от правительственных зданий.

На одном из баннеров демонстрантов гласила надпись: «17,5 млрд евро из денег налогоплательщиков идут на ископаемое топливо». На другом плакате было написано: «Это тупиковая улица».

Некоторые из демонстрантов сковали себя цепями. Полиция использовала спецсредства, чтобы разнять активистов.

«Мы делаем это не без причины. Что-то должно произойти сейчас. Мы останемся здесь, пока полиция нас не заберет», - сказал один из активистов.

Полиция приступила к разгону демонстрантов около 12:45 по местному времени, предварительно призвав активистов очистить территорию. К 14:00 десятки людей были арестованы. Представители других политических групп приняли участие в демонстрации, заявив, что они пришли туда в знак протеста против ограничения их права выхода на митинги в Нидерландах. Дорогу расчистили около 16:00, когда полиция увела последних активистов, взобравшихся на столб.

Ближе к вечеру полиция сообщила, что по меньшей мере 200 человек были арестованы, но организация Extinction Rebellion сообщила о задержании около 500 человек.

Фото: Jesper Peeters / HH / GinoPress