Протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Как сообщают очевидцы, митингующие, выступающие против итогов выборов в Жогорку Кенеш, прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кыргызское национальное информационное агентство КАБАР.

Видео опубликовано в соцсетях.

В понедельник утром сторонники партий, не прошедших в парламент, начали митинг в центре Бишкека. Участники акции потребовали отменить итоги выборов.

Как сообщили в МВД, участников митинга пришлось разогнать с помощью спецтехники из-за того что «они агрессивно начали движение по проспекту Чуй и попытались сломать железные ворота, окружающее здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота».

Также сообщается, что протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из ГКНБ.

По данным Минздрава, на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга.

Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.

Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.