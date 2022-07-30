Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Протестующие в Багдаде вновь захватили здание иракского парламента
30 Июля 2022 20:06

Протестующие в Багдаде вновь захватили здание иракского парламента

БАГДАД.КАЗИНФОРМ - Тысячи сторонников влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра в субботу вышли на новые акции протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, прорыву через баррикады и захвату парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Shafaq News.

Протестующие из числа сторонников движения садристов в ночь на субботу начали собираться на площади Тахрир в центре Багдада.

В субботу утром они начали движение в Зеленую зону – укрепленную центральную часть иракской столицы, где находятся административные здание и посольства зарубежных стран.

Силы безопасности перекрыли дороги в Зеленую зону на мостах Джумхурия, Аль-Синак, Аль-Ахрар и Аль-Шухада, чтобы не дать демонстрантам добраться до здания парламента.

Несмотря на это, протестующие снесли и прорвались через ряд бетонных ограждений, окружающих район Зеленой зоны, после чего захватили здание парламента и устроили там бессрочную сидячую забастовку.

«Все люди с вами, Сайид Муктада», - скандировали протестующие, держа в руках иракские флаги и портреты Садра.

Пресс-служба премьер-министра Мустафы аль-Кадими выступила с заявлением, в котором призвала силовиков гарантировать безопасность государственных учреждений, передает AlJazeera.

Как сообщается, отдельные демонстранты также прорвались в Высший судебный совет. После этого Салех аль-Ираки, советник Садра, призвал сторонников не нападать на судей, а также немедленно покинуть здание судебного органа и перебраться в здание парламента.

«Если вы хотите донести свои требования до иракской судебной системы, мы не одобряем нападки на них», - заявил он.

В ходе столкновений между правоохранительными органами и сторонниками Садра, по меньшей мере, 60 человек получили ранения.

По сообщениям иракских СМИ, поводом для очередной акции протеста стало заявление лидера движения «Мудрость» (аль-Хикма) Аммар аль-Хакима о том, что Координационная структура будет придерживаться своего решения о выдвижении кандидатуры Мохаммеда ас-Судани на пост премьер-министра Ирака.

Голосование за назначение ас-Судани на пост премьер-министра должно было состояться в субботу, однако заседание было приостановлено в среду, когда сторонники Садра совершили первый штурм парламента.

Сторонники шиитского священнослужителя выступают против недавно объявленной кандидатуры Мохаммеда ас-Судани, бывшего министра и экс- губернатора провинции, которого проиранский парламентский блок «Координационная структура» недавно выдвинула на пост премьер- министра.




Фото: AlJAzeera, BBC


Новости по теме
Протестующие в Багдаде захватили парламент
Совбез ООН осудил приведшее к гибели мирных жителей нападение на севере Ирака
Читайте также
Два случая смерти от оспы обезьян впервые зарегистрировали в Европе
Сель сошел в Боомском ущелье в Кыргызстане: остановлено движение поездов
Золоторудное месторождение «Кумтор» перешло в собственность Кыргызстана
Папа римский Франциск допускает возможность своего ухода на пенсию
Началось строительство инфраструктуры для независимых таможенных операций в Китае
Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до максимума с конца января
Режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян объявили в Нью-Йорке
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
Популярное
1 Число заболевших коронавирусом растет в Байконуре
2 День траура объявили в Грузии в связи с крушением спасательного вертолета
3 Землетрясение силой в два балла ощутили жители Усть-Каменогорска
4 Димаш Кудайберген приложит усилия для популяризации науки в Казахстане
5 Рыбу, попавшую в обмелевшие водоемы, спасают в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив