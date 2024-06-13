Протесты против реформ президента Аргентины переросли в столкновения

Полиция в Буэнос-Айресе применила слезоточивый газ и водометы для разгона акции протеста против реформ президента Аргентины Хавьера Милея у здания Национального конгресса, где обсуждались изменения в законодательство, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Демонстранты, утверждающие, что от реформ пострадают миллионы аргентинцев, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли два автомобиля. Несколько участников акции получили ранения.

Пострадали также по меньшей мере девять полицейских, сообщили AFP в Министерстве безопасности Аргентины. 10 человек были арестованы.

Пакет реформ, предложенный Хавьером Милеем для оживления аргентинской экономики, включает объявление чрезвычайного экономического положения, сокращение пенсий и ущемление трудовых прав.

Против этих мер выступают левые партии, профсоюзы и общественные организации, которые организовали демонстрацию.

В пресс-службе Милея заявили, что протестующие пытались совершить переворот и нарушить работу Конгресса, а силы безопасности предприняли «действия по подавлению террористических групп».

Первоначальный пакет реформ, состоящий из 600 с лишним статей, был направлен в парламент в конце прошлого года. Под давлением оппозиции он был отозван и внесен повторно с существенными изменениями (в нем осталось 238 статей).

Палата депутатов Конгресса одобрила новый проект в апреле. В среду его обсуждал Сенат.

Выступая в верхней палате, оппозиционные законодатели заявили, что принятие пакета реформ отбросит страну на десятилетия назад.

- Мы не можем поверить, что в Аргентине обсуждается закон, который отбросит нас на 100 лет назад, — сказал 55-летний адвокат Фабио Нуньес, один из участников акции протеста.

В итоге поздним вечером Сенат в целом одобрил проект реформ, в четверг обсуждения продолжатся.

После одобрения Сенатом документ должен вернуться в нижнюю палату для финального утверждения.