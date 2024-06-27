Протесты против налоговой реформы в Кении: пять убитых и сожженный парламент

В Кении разрастаются демонстрации против планов налоговой реформы. Полиция застрелила как минимум пятерых протестующих, здание парламента во вторник было охвачено огнем, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Демонстранты во вторник прорвались через полицейский кордон и ворвались в здание парламента в Найроби, после чего подожгли часть здания.

В своем обращении во вторник вечером президент Уильям Руто обещал, что задействовал все средства, чтобы «пресечь любые попытки опасных преступников подорвать безопасность и стабильность нашей страны». Для подавления протестов были направлены военные.

Демонстрации против непопулярного законопроекта, включающего введение нескольких новых налогов и повышение существующих, продолжаются уже несколько дней. Но во вторник, когда депутаты приняли законопроект с поправками, протесты переросли в серьезные беспорядки.

Протестующие ворвались в парламент, разгромили внутренние помещения и подожгли часть комплекса. Кто-то украл церемониальную булаву, символизирующую власть законодательного органа.

По данным Кенийской медицинской ассоциации, полиция открыла огонь боевыми патронами, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек. По данным агентства Reuters, убиты как минимум восемь человек. Для разгона протестующих полиция, помимо боевых патронов, применила слезоточивый газ и резиновые пули, сотни человек получили ранения.

— Есть вещи, которые трудно понять, например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки? — сказал 24-летний Деррик Мвату, рассказывая о некоторых положениях законопроекта.

Акции протеста идут не только в столице: по данным кенийской газеты Nation, они охватили как минимум 35 из 47 административных районов Кении.

Президент Руто пообещал жестко отреагировать на «насилие и анархию».

— Это неправильно и даже немыслимо, чтобы преступники, выдающие себя за мирных демонстрантов, могли устраивать террор против народа, его избранных представителей и институтов, созданных в соответствии с нашей конституцией, и рассчитывать остаться безнаказанными, — добавил Руто.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко опечален сообщениями о гибели и ранениях людей, в том числе журналистов и медицинского персонала, связанных с протестами и уличными демонстрациями в Кении». Он призвал кенийские власти проявлять сдержанность и призвал демонстрантов протестовать мирно.

Бывший президент Ухуру Кеньятта призвал к диалогу, заявив, что кенийские лидеры должны «знать, что власть и полномочия вручены им народом».

Правительство, правда, решило отклонить самые спорные из предложенных изначально мер, и заявило, что не будет вводить налог на хлеб, а налог на предметы гигиены будет введен только на импортируемые товары. Оно также пообещало не облагать налогом растительное масло, владельцев автомобилей и финансовые транзакции, что, однако, протестующих не удовлетворило.

Многие демонстранты требуют, чтобы президент страны, Уильям Руто, ушел в отставку. Он победил на выборах два года назад, и перед выборами он обещал всячески поддерживать наибеднейшие слои населения.

Однако, вступив в должность, он оказался между двух огней: с одной стороны международные кредиторы Кении, такие как Международный валютный фонд, которые требуют от правительства сократить бюджетный дефицит, что откроет дорогу к дополнительному финансированию, с другой — жители страны, которые не желают нести дополнительное финансовое бремя.