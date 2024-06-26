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    22:21, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    10 человек погибли в Кении во время протестов против повышения налогов

    10 человек погибли в Кении во время протестов против повышения налогов
    Фото: кадр из видео

    По меньшей мере 10 человек погибло в Кении во время протестов против повышения налогов, около 50 человек пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, где прошло голосование по проекту бюджета с учетом повышения налогов.

    Возле здания парламента участники процесса взрывали дымовые шашки.

    С утра в деловой центр города начали прибывать люди, скандирующие требования отставки президента Уильяма Руто. В этом районе Найроби располагаются административные учреждения, в том числе парламент, который оцепила полиция. Как сообщали местные СМИ, полицейские применили слезоточивый газ и начали стрелять резиновыми пулями. Также поступала информация о применении боевых патронов. 

    Позже сестра Обамы заявила в прямом эфире CNN о том, что пострадала от слезоточивого газа во время протестов в Кении.

    Отметим, протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились по всей стране. Митинги проходят в Найроби, а также в крупных городах Кисуму, Ньери, Накуру, Элдорет, Килифи, Момбаса. Протестующие заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни для кенийцев, которые и так с трудом сводят концы с концами. Также митингующие требуют отставки президента страны Уильяма Руто. Налоговая политика правительства Руто вызывает недовольство широких слоев населения с начала его президентского срока в августе 2022 года. Весной 2023 года она привела к нескольким протестов. При нем ощутимо выросли подоходный налог и взносы на здравоохранение, а также удвоился НДС на бензин - до 16%.

    Теги:
    Африка Протесты в мире Видео Налоги Экономика
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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