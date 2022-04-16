Протаранившего оцепление полицейских во время беспорядков мужчину ищут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчину, протаранившего полицейское оцепление бензовозом во время январских событий, ищут в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что межведомственная следственно-оперативная группа устанавливает очевидцев эпизода, имевшего место 5 января на пересечении проспекта Толе би и улиц Шарипова, Байтурсынова, где мужчина, управлявший бензовозом, протаранил полицейское оцепление.

«Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах, совершивших указанное противоправное действие, а также другими сведениями о происшествии, межведомственная следственно-оперативная группа призывает сообщить об этом по следующим телефонам: 8-707-845-54-44 и 8-701-110-02-01. Вознаграждение гарантируется», - отметили в пресс-службе департамента полиции города.









