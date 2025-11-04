Простой пароль и старое ПО: стали известны недостатки системы охраны Лувра

Пароль к серверам видеонаблюдения Лувра был простым — «Louvre», а программное обеспечение работало на старых версиях, таких как Windows 2000 или XP, пишут французские газеты. Из-за отсутствия обновлений стало невозможным обновлять программное обеспечение для видеонаблюдения, управления серверами и контроля доступа музея.

Издание «CheckNews» получило доступ к результатам частных аудитов и тендерной документации, раскрывающей масштабы недостатков в системе безопасности ведущего музея мира. По данным издания, эти недостатки могут объяснить ужесточение позиции министра культуры Франции Рашиды Дати после ограбления 19 октября 2025 года.

— Системы безопасности музея не дали сбоя, — признала сразу после ограбления министр культуры Рашида Дати.

Десять дней спустя тон власти изменился. Министр Р.Дати подчеркнула перед Сенатом, что «недостатки в системе безопасности действительно были».

— Восемь программных продуктов, управляющих критически важными аспектами системы видеонаблюдения, с тех пор не обновлялись. Документ от 2001 года показывает, что одна из компаний, обеспечивавшей видеонаблюдение, все еще работала на компьютере с «Windows Server 2003», - говорила она.

Накопление устаревшего оборудования влияет на серверы, системы видеонаблюдения и контроля доступа — важнейшие элементы защиты не только произведений искусства, но и посетителей. Техническая сложность возросла за последние годы, поскольку программное обеспечение и другие решения по отдельности управляют цифровым видеонаблюдением, системами обнаружения вторжений, бейджами доступа и даже обнаружением произведений искусства на близком расстоянии.

Кроме того, уязвимость паролей в Лувре вызывает тревогу. Французское национальное агентство кибербезопасности (ANSSI) сообщает, что для доступа к серверу видеонаблюдения достаточно ввести «LOUVRE». В Лувре также встречаются устаревшие операционные системы, такие как Windows 2000.

Напомним, что 1 ноября, двум подозреваемым было предъявлено официальное обвинение. Они были арестованы по пути на стадион имени Жана Буэна в среду вечером, сообщает Le Parisien.

Это заявление дополняет обвинения в отношении двух других лиц, арестованных 26 октября, подозреваемых в участии в преступной группировке, похитившей королевские драгоценности. Прокуратура объявила, что обоим подозреваемым предъявлены обвинения: в первом случае — «организованное ограбление» и «преступный сговор», во втором — «соучастие в ограблении» и «преступный сговор».