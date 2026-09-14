Простой парень из поселка может создать кино — основатель AAIFF о будущем AI-индустрии

На форуме, посвященном развитию искусственного интеллекта и AI-креативной индустрии, основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Айзатулла Хуссейн рассказал о будущем AI-кино и его влиянии на традиционный кинематограф, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, искусственный интеллект вряд ли полностью заменит традиционное кино. При этом AI-контент может сформировать собственные форматы — от короткометражных фильмов до сериалов и других видов развлечений.

— Я не думаю, что AI-кино полностью заменит традиционное кино. Но у него будут свои формы — короткие фильмы, короткие сериалы, — отметил Хуссейн.

Он считает, что в перспективе традиционный кинематограф и AI-индустрия могут развиваться параллельно. При этом искусственный интеллект будет использоваться и в классическом производстве фильмов.

— Скорее всего, будут существовать две индустрии параллельно. Где-то они будут создаваться совместно, где-то искусственный интеллект будет использоваться внутри традиционного кино, — сказал основатель AAIFF.

Одним из главных преимуществ AI Хуссейн назвал демократизацию создания контента. По его словам, многие участники фестиваля работают в одиночку, без больших съемочных команд и серьезных производственных ресурсов.

— Простой парень из поселка может придумать идею, сесть за компьютер и создать свое кино, которое может выглядеть как миллиардный проект. Это только начало. В первую очередь это демократизация, когда каждый человек, имея идею, может воплотить ее в реальность и показать всему миру, — подчеркнул он.

По мнению Хуссейна, именно доступность технологий может стать одним из главных факторов развития новой индустрии, поскольку теперь для реализации масштабной творческой идеи человеку не обязательно иметь большую съемочную группу и дорогостоящее оборудование.

Ранее основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Алмас Жали заявил о том, что ИИ может вывести казахстанское кино в мировой прокат.