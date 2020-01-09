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Просто Гарри: Британский принц и его жена Меган отказались от престола

9 Января 2020 14:33
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Просто Гарри: Британский принц и его жена Меган отказались от престола

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о том, что планируют сложить с себя основные полномочия членов королевской семьи, а также работать, чтобы быть финансово независимыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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В своем заявлении герцог и герцогиня Сассекские также отметили, что будут жить между Великобританией и Северной Америкой.

Пара неожиданно опубликовала заявление об отказе от полномочий членов королевской семьи и финансовых привилегий в своем официальном аккаунте в Instagram. В нем принц Гарри и его жена Меган подчеркивают, что пришли к такому решению после долгих месяцев раздумий и обсуждений.

Что касается жизни между двумя континентами, пара отмечает, что данный географический баланс позволит им воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но в то же самое время даст их семье пространство, чтобы сфокусироваться на следующей главе в их жизни, включая создание их новой благотворительной организации.

Источник в Букингемском дворце заявил, что разговоры о будущем Гарри и Меган имели место, но до окончательного решения было еще далеко. Пара опубликовала заявление, не проконсультировавшись с членами королевской семьи, включая Королеву Елизавету и Принца Уильяма.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года герцогиня Сассекская Меган подала в суд на один из британских таблоидов за то, что он опубликовал ее личные письма. Принц Гарри неоднократно заявлял, что его супруга стала жертвой британской желтой прессы и это глубоко ее ранило.

В одном из недавних документальных фильмов сама Меган, родившаяся в США, пожаловалась, на то, что ее новоиспеченное материнство протекает в сложной обстановке из-за навязчивого внимания газет.

Принц Гарри – шестой по счету претендент на британский трон. Пока неясно, что будет с линией наследования после того, как он и его супруга сложат свои королевские обязанности.

Фото: people.com

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Ключевые слова: Великобритания,
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