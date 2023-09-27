Простые люди по-прежнему сталкиваются с чиновничьей глухотой – депутат Мажилиса РК

Депутат Мажилиса Николай Арсютин поднял проблемы взаимодействия чиновников и населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Глава государства Касым- Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отметил, что нашей общей задачей является воплощение в жизнь концепции «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. В данном контексте одним из важнейших инструментов взаимодействия государственных органов с населением являются обращения граждан. Обращения граждан выступают своеобразной лакмусовой бумагой, которая позволяет «читать» настроения в обществе, выявлять проблемные зоны и болевые точки, - сказал Николай Арсютин в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

Но, к сожалению, по его словам, зачастую реакция государственных органов на жалобы и обращения граждан оставляет желать лучшего.

- Простые люди по-прежнему, сталкиваются с проявлениями бюрократии, формализма, чиновничьей глухоты, равнодушия и потому вынуждены обращаться к депутатам Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Зачастую гражданам просто некуда обратиться по элементарным вопросам. А если даже и удается достучаться до нужных инстанций и добиться приема у чиновников, то, как правило, заявители не всегда получают исчерпывающие ответы по существу обращений, - отметил депутат.

Он заявил, что об отсутствии эффективной работы с обращениями граждан со стороны государственных органов свидетельствует большое количество жалоб и обращений, поступающих депутатам. Многие заявители в течение длительного времени ждали ответа и лишь после неоднократных напоминаний получали формальные ответы.

- Обращаем внимание, что только за первое полугодие текущего года по 65% писем, поступившим в общественную приемную партии «Ауыл» и Ассоциацию фермеров РК, ранее государственными органами давались отписки, либо вовсе необоснованно перенаправлялись в другие организации. Таким образом налицо случаи, когда люди, что называется длительное время ходят по замкнутому кругу, безрезультатно пытаясь найти решение проблемы в разных инстанциях. Анализ обращений граждан является одним из важных инструментов оценки деятельности государственных органов, что позволяет получать объективную картину того, как они функционируют на республиканском и местном уровнях, - добавил мажилисмен.

Для решения ситуации, Н. Арсютин предложил следующие меры:

- Интегрировать имеющиеся информационные базы данных государственных органов в одну единую с определением межведомственной службы по координации работы за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан, принятия по ним более оперативных мер; определить данную структуру администратором цифровой трансформации и реинжиниринга бизнес-процессов в центральных и местных государственных органах в работе с обращениями граждан.

- Посредством внедрения искуственного интеллекта запустить процесс предварительной обработки запроса, с тем, чтобы обращающийся получил предварительный ответ, автоматически сгенерированный по схожим ситуациям или точно определил к какому органу следует адресовать обращение.

- Законодательно установить десятидневный срок дачи письменных ответов на депутатские запросы и обращения граждан (при существующих сроках их рассмотрения многие вопросы, поднимаемые в письмах, теряют свою актуальность и значимость).

- Прочно связать рейтинг оценки государственных служащих со статистикой Ситуационного центра Правительства для граждан и принимать по ним меры дисциплинарного характера.