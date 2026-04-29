    Просрочка по кредиту: как изменить условия займа и избежать серьезных последствий

    В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, что законодательство Казахстана предоставляет заемщикам действенные инструменты для урегулирования задолженности до обращения в суд.

    Как предотвратить просрочку?

    Для снижения риска возникновения задолженности заемщикам рекомендуется:

    • заранее планировать личный и семейный бюджет с учетом обязательных платежей;
    • регулярно отслеживать график погашения кредита и уведомления откредитора;
    • при первых признаках финансовых затруднений незамедлительно обращаться в банк или микрофинансовую организацию.

    Что делать при возникновении просрочки?

    В случае пропуска платежа кредитор обязан уведомить заемщика в течение 10 календарных дней с момента наступления просрочки с указанием суммы задолженности и возможных последствий непогашения займа. Там же должно быть указано, что клиент вправе обратиться к кредитору за изменением условий займа. Заемщик вправе обратиться в банк или МФО с заявлением о реструктуризации долга, указав причины финансовых трудностей и предлагаемые варианты изменения условий займа. Финансовая организация обязана рассмотреть обращение в срок до 15 календарных дней и вправе предложить возможные решения.

    Возможные варианты реструктуризации

    Кредитором могут быть предложены следующие меры:

    • предоставление отсрочки платежей;
    • увеличение срока кредита для снижения ежемесячной нагрузки;
    • снижение процентной ставки;
    • списание части штрафов и пеней;
    • самостоятельная продажа залогового имущества заемщиком.

    Важно: банки и микрофинансовые организации не вправе взимать плату за рассмотрение заявления о реструктуризации задолженности.

    Если кредитор отказал?

    В Казахстане действует единый порядок досудебного урегулирования просроченной задолженности, направленный на защиту прав заемщиков и снижение числа судебных споров.

    В случае отказа в реструктуризации заемщик вправе обратиться:

    • к банковскому омбудсману по банковским кредитам;
    • к микрофинансовому омбудсману по займам МФО.

    Какими могут быть последствия при наличии задолженности?

    При отсутствии действий со стороны заемщика кредитор вправе:

    • передать задолженность коллекторам (при просрочке менее 90 дней);
    • обратиться в суд, после чего взыскание осуществляется частным судебным исполнителем.

    В рамках исполнительного производства возможны арест банковских счетов и имущества, удержание из официального дохода, временное ограничение на выезд за пределы страны. В связи с этим, Агентство призывает граждан ответственно оценивать свои финансовые возможности при оформлении кредитов и своевременно использовать предусмотренные законодательством механизмы поддержки при возникновении трудностей.

    — Своевременное обращение к кредитору и конструктивный диалог позволят предотвратить рост проблемной задолженности, судебные разбирательства и принудительное взыскание, — отметили в АРРФР.

    Напомним, в Казахстане граждане с просроченной задолженностью свыше пяти лет могут подать на банкротство без учета доходов и наличия имущества.

    Карина Кущанова
