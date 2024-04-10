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    11:08, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Просроченные продукты нашли в школах области Жетысу

    питание
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В учреждениях образования области Жетысу прокурорами выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в прокуратуре региона, особое внимание уделялось недостаточности инфраструктурных условий, таких как отсутствие пешеходных переходов и знаков «Дети» вблизи 5 школ области. Территории двух школ в Сарканском районе и Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.

    — В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали, и лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции. 25 школ функционировали с просроченными санитарными заключениями, а в отдельных случаях имели факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников. В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенным интернет-контентам, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

    Отмечается, что вопреки требованиям трудового законодательства, в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

    — К примеру, один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе, — добавили в надзорном органе.

    По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной 41 лицо.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Жетысуская область Образование Прокуратура школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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