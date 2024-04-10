Просроченные продукты нашли в школах области Жетысу

В учреждениях образования области Жетысу прокурорами выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре региона, особое внимание уделялось недостаточности инфраструктурных условий, таких как отсутствие пешеходных переходов и знаков «Дети» вблизи 5 школ области. Территории двух школ в Сарканском районе и Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.

— В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали, и лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции. 25 школ функционировали с просроченными санитарными заключениями, а в отдельных случаях имели факты хранения просроченных медицинских препаратов и продуктов питания для учеников. В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенным интернет-контентам, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что вопреки требованиям трудового законодательства, в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

— К примеру, один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе, — добавили в надзорном органе.

По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной 41 лицо.